Ancien lycée Rabelais : la reconversion actée à Hérouville

Hier, lundi 19 janvier, la municipalité, propriétaire des murs, a acté à l’unanimité sa reconversion et l’engagement d’études techniques. Dès le mois de septembre prochain, le Conservatoire national des arts et métiers s’appropriera le troisième étage de l’équipement. Au second, c’est une pépinière et un hôtel d’entreprises dédiés à l’économie sociale et solidaire qui devraient s’implanter.

Une aide de 2,3 millions de la Région

Le premier étage recevra dès septembre 2016 ses nouveaux locataires : «un pôle culturel accueillant le conservatoire à rayonnement communal de la Ville». Enfin, le rez-de-chaussée devrait être réservé, pour partie, à la pratique de la danse mais aussi permettre le déménagement du restaurant inter administratif (actuellement situé entre le centre commercial Saint-Clair et le terminus du tramway) et l’accueil d’un «opérateur spécialisé dans les formations inhérentes à la filière hôtellerie-restauration». Et la Région (compétente en matière de lycée) de préciser qu’elle a «laissé sur place, à disposition de la Ville, les équipements spécifiques aux formations (...) les plus coûteux tels que les pianos de cuisson et les chambres frigorifiques* afin de faciliter l’installation de nouvelles formations dans ce domaine.»

La collectivité a aussi voté récemment une subvention de 2,3 millions d’euros. Le montant des dépenses à engager, à lui pour l’heure été estimé à 3,3 millions d’euros.

* Le reste du matériel a lui été réparti vers d’autres lycées.