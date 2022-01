Les augmentations prévues pour les français en 2011

Un article Relaxnews

Conso

Nouveau prêt à taux zéro : Le 1er janvier 2011 marque l'entrée en vigueur du nouveau prêt à taux zéro, le PTZ+, qui entraîne la suppression du crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt immobiliers, du pass foncier et du prêt à taux zéro actuel.

Les consommateurs qui achètent un bien immobilier, neuf ou ancien, pour la première fois pourront faire appel au nouveau prêt à taux zéro, sans conditions de ressources. Ce dispositif sera accordé en fonction de trois critères : la localisation, la performance énergétique du logement et le statut de celui-ci, c'est-à-dire s'il est neuf ou ancien. Il permettra de financer jusqu'à 40% du montant de l'acquisition pour un logement neuf correspondant aux normes environnementales BBC (Bâtiment Basse Consommation) et situé en zone A. Dans l'ancien, le PTZ+ pourra atteindre 20%. A noter toutefois qu'il ne permettra pas de représenter plus de la moitié du total des prêts de l'opération.

SMIC : le Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (SMIC) sera revalorisé de 1,6% au 1er janvier 2011. Concrètement, l'heure sera payée 9 euros bruts par mois contre 8,86 euros actuellement. Pour 35 heures hebdomadaires, le salaire minimum s'élèvera à 1.365 euros bruts par mois.

Electricité : les consommateurs doivent s'attendre à une hausse des tarifs réglementés de l'électricité de l'ordre de 3% début 2011. Cette augmentation, annoncée par François Baroin, ministre du Budget, en octobre correspond au financement du rachat de l'électricité solaire. Avec cette hausse, les tarifs réglementés auront progressé de plus de 6% depuis août 2010.

Gaz : les consommateurs de gaz ne devraient pas voir leur facture augmenter d'ici le 1er avril 2011, Christine Lagarde ayant demandé une "pause" dans les tarifs réglementés du gaz.

Crédit à la consommation:

A compter du 1er mai, les vendeurs seront dans l'obligation de savoir si un emprunteur souhaite souscrire à un prêt renouvelable ou à un prêt amortissable quand il s'agit d'une demande supérieure à 1.000 euros. Au-delà de 3.000 euros, plusieurs pièces justificatives devront être présentées par l'emprunteur pour attester de son identité, son domicile et de ses revenus. Par ailleurs, le montant des cadeaux offerts lors de la souscription sera plafonné à 80 euros. Enfin, il sera interdit de "conditionner les avantages commerciaux à l'utilisation à crédit des cartes de fidélité".

Prix du poisson surgelé :

Compte tenu de la raréfaction des ressources en poissons, les prix du poisson surgelé de la marque Findus augmenteront de 15% en moyenne à partir du 1er janvier 2011. Cette hausse concernera le saumon rose du Pacifique, le saumon Atlantique, le Colin d'Alaska et le cabillaud d'Atlantique. Concrètement, pour le poisson pané, une répercussion de moins d'un euro est à prévoir sur le prix au kilo.

Dispositif Scellier :

A compter du 1er janvier prochain, les plafonds de loyer des logements concernés par le dispositif Scellier seront revus à la baisse. Ce système permet aux investisseurs de bénéficier d'un crédit d'impôt de 25% sur le prix d'un logement neuf. Autre condition : le logement en question doit être loué pour être éligible. En contrepartie, les bailleurs doivent respecter des plafonds de loyer, selon la zone d'habitation.

Le Gouvernement prévoit de réviser à la baisse ces plafonds, jugés supérieurs à la réalité du marché. Au sein de la zone A, deux plafonds seront créés. Le plafond de loyer restera inchangé pour Paris intra-muros ainsi que quelques villes franciliennes de la petite couronne mais sera abaissé de 26% pour les autres communes de la zone A. En zone B1, le plafond de loyer sera révisé à la baisse de 14% tout comme celui de la zone B2.

Ces nouveaux plafonds de loyer seront applicables aux actes de vente signés à partir du 1er janvier 2011 et aux permis de construire déposés à compter de cette date.

Vie pratique

Assurances : avec les dégâts causés par la tempête Xynthia et les inondations dans le Var cette année, les tarifs de l'assurance multirisque habitation augmenteront entre 3,5% et 8%. En 2011, la hausse s'élèvera à 7% chez Axa, entre 7% et 8% chez Aviva France et MMA, 4,4% chez la Maaf et 3,5% chez la Maif.

Les contrats auto ne seront pas épargnés avec une progression des prix comprise entre 2,5% et 4,5%. Côté santé, le porte-parole du comparateur d'assurances sur Internet Assurland.com, Stanislas Di Vittorio, a confié à Relaxnews que les tarifs augmenteront en moyenne de 5%, en raison d'une population vieillissante et des progrès de la médecine.

Pompes funèbres : A compter du 1er janvier 2011, les devis proposés par les opérateurs funéraires devront respecter un modèle précis, incluant une série de prestations. La préparation et l'organisation des obsèques, le cercueil, la cérémonie funéraire, l'inhumation, la crémation sont parmi les prestations qui devront y figurer.

Annonces immobilières :

à compter du 1er janvier 2011, professionnels et particuliers devront afficher dans leurs annonces immobilières respectives la performance énergétique du logement en question. Cette mesure concernera autant les biens en vente qu'à la location. Si une annonce immobilière n'affiche pas la performance énergétique d'un bien, l'acte de vente peut être annulé ou voir son prix baisser. Sur le plan pénal, une amende de 37.500 euros et deux ans de prison sont également prévus.

Frais bancaires : les banques françaises enverront une nouvelle génération de plaquettes tarifaires qui énumère les principaux tarifs d'un établissement à compter du 31 janvier 2011 pour les grilles tarifaires entrant en vigueur au 1er avril 2011. Pour faciliter la comparaison, les documents seront organisés selon un sommaire-type et proposeront un extrait des tarifs des dix produits et services les plus courants.

Dès le 1er janvier prochain, les internautes pourront consulter ces tarifs sur le site Internet de leur banque.



Transports

La hausse des tarifs TGV sera connue fin décembre. En 2011, les voyageurs devront en effet mettre la main à la poche pour continuer à emprunter le Train à Grande Vitesse, suite à un accord conclu entre la SNCF et l'État sur le financement des trains interrégionaux, lignes déficitaires. "Les tarifs (TGV, ndlr) doivent refléter les coûts du service, et nous verrons quel sera l'impact lors de l'élaboration des tarifs 2011 en janvier prochain", a déclaré le PDG de la SNCF, Guillaume Pépy début novembre. La mise en place d'une nouvelle taxe sur le chiffre d'affaires des TGV doit permettre de récolter 110 millions d'euros par an.

En Ile-de-France, les voyageurs pourraient s'attendre à une hausse du prix du ticket à la RATP. La compagnie de transports révise ses tarifs au 1er juillet.

Automobile/Moto

Prime à la casse : La prime à la casse, instaurée il y a deux ans pour relancer l'industrie automobile, prend fin le 31 décembre 2010. Officiellement, son montant s'élève encore à 500 euros pour la reprise d'un ancien véhicule contre l'achat d'une voiture neuve peu polluante (moins de 155 g de CO2/km).

Bonus-malus : le dispositif du bonus-malus écologique va être durci en 2011. Concrètement, le montant du bonus sera abaissé et les primes de 500 et 1.000 euros tomberont respectivement à 400 et 800 euros. De plus, le bonus de 100 euros, actuellement réservé aux véhicules émettant entre 116 et 125 g de CO2/km, sera purement et simplement supprimé. Par ailleurs, le superbonus écologique de 2.000 euros, réservé aux voitures utilisant des motorisations alternatives, sera supprimé pour les voitures roulant au GPL.

Ce durcissement concernera aussi les voitures plus polluantes. Les seuils du malus seront réduits de 5 grammes de CO2 en 2011, puis de 10 grammes supplémentaires à partir de 2012. Par exemple, le malus de 200 euros qui sanctionne aujourd'hui les voitures dès 156 g de CO2/km, se déclenchera à partir de 151 g/km en 2011, puis 141 g/km l'année suivante.

Cyclomoteurs : les cyclomoteurs de moins de 50 cm3 mis en circulation avant le 1er juillet 2004 devront obligatoirement être immatriculés à partir du 1er janvier 2011. Les conducteurs en infraction s'exposeront à une amende de 750 euros.



Offres triple-play

Les offres d'opérateurs qui combinent la télévision, le téléphone et Internet, appelés triple-play, vont passer d'un taux de TVA réduit, pour moitié à 5,5% et pour moitié à 19,6%, à un taux de TVA plein à 19,6%. Chez Orange, l'augmentation sera de l'ordre de 3 euros à compter de février 2011. Le montant des formules triple play, fixé généralement à 29,90 euros par mois depuis de nombreuses années, devraient donc franchir en 2011 la barre des 30 euros.

Santé

La consultation chez un médecin généraliste coûtera un euro plus cher qu'en 2010, soit 23 euros. Pour financer le déficit de la Sécurité sociale, le taux de remboursement des médicaments à vignette bleue sera abaissé de 5%, actuellement remboursés à hauteur de 35%. Le niveau du seuil de la contribution de 18 euros s'appliquant à l'hôpital passera à 120 euros, contre 91 euros actuellement. Les patients devront désormais s'acquitter d'un ticket modérateur de 20% sur les actes jusqu'à 120 euros.

Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2011, la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de biberons produits à base de Bisphénol A sont suspendues.