Paris (AFP). Les frères Coen présideront, à deux têtes, le jury du 68e Festival de Cannes

Le Festival de Cannes aura cette année une présidence bicéphale: les cinéastes américains Joel et Ethan Coen, Palme d'or en 1991, une première dans l'histoire de ce rendez-vous prestigieux du 7 ème art. Duo inséparable du cinéma, souvent qualifiés de "réalisateur à deux têtes", les metteurs en scène de "Barton Fink" et "Fargo" succèderont à la réalisatrice néo-zélandaise Jane Campion à la tête du jury du Festival, qui se déroulera du 13 au 24 mai, ont annoncé mardi les organisateurs dans un communiqué. "Nous sommes très heureux de revenir à Cannes", ont déclaré les cinéastes, actuellement sur le tournage de leur prochain long métrage "Hail Caesar", avec notamment George Clooney, Christophe Lambert et Scarlett Johansson. "Cannes est un festival qui, dès le début de notre carrière, a toujours joué un rôle important pour nous. Et être présidents du jury, cette année à Cannes, est d'autant plus un honneur que nous n?avons jamais été présidents de quoi que ce soit. D'ailleurs, à ce titre, nous ne manquerons pas de nous exprimer le moment venu !", ont-ils ajouté. Habitués de la Croisette, à la fois réalisateurs, producteurs, scénaristes et même monteurs, les frères Coen, Joel, 60 ans, et Ethan, 57 ans, ont été récompensés à plusieurs reprises à Cannes. Après une Palme d'or et un prix de la mise en scène obtenus en 1991 pour "Barton Fink", ils ont reçu le prix de la mise en scène en 1996, pour "Fargo", et en 2001, pour "The Barber", avant d'être une nouvelle fois récompensés en 2013 du Grand Prix pour "Inside Llewyn Davis". - Un certain cinéma d'auteur' - "Les Coen incarnent un certain cinéma d'auteur, universel et grand public, plein d'humour et plein d'originalité dans leur regard sur le monde. La perspective est très belle", a déclaré à l'AFP Thierry Frémaux, délégué général du Festival. "Avec (le nouveau président du festival) Pierre Lescure, on est très contents de voir que des gens de l'envergure des Coen" s'investissent dans un festival "qu'ils ont toujours honoré de manière formidable", a-t-il ajouté. Alors que l'année 2015 marquera les 120 ans de l'invention du cinématographe Lumière, le plus grand festival de cinéma du monde "sera heureux de saluer, à travers les Coen, l??uvre de tous les +frères du cinéma+ qui depuis Louis et Auguste Lumière ont enrichi son histoire", ont également souligné les organisateurs. Si cette double présidence est sans précédent depuis la première édition du festival en 1946, Cannes a déjà eu l'occasion par le passé d'accueillir des frères cinéastes qui ont remporté la récompense suprême: Paolo et Vittorio Taviani (pour Padre Padrone en 1977) et Jean-Pierre et Luc Dardenne (Rosetta en 1999 et L'Enfant en 2005). Toujours co-auteurs de leurs films, Ethan et Joel Coen étendent l'esprit de famille à leurs équipes de tournage et aux comédiens avec lesquels ils collaborent régulièrement. Ainsi les acteurs Steve Buscemi, John Turturro, Jeff Bridges, John Goodman et George Clooney figurent-ils régulièrement aux génériques de leurs oeuvres. Devenus des figures majeures du cinéma indépendant, les frères Coen expriment leur style singulier à travers des genres très variés qui vont de la comédie loufoque ("Intolérable Cruauté", "O'Brother", "The Big Lebowski") à l'humour noir ("A Serious Man") en passant par le polar ("No Country For Old Men") ou le western ("True Grit"). Outre le Festival de Cannes, Hollywood les a aussi récompensés, notamment en 2008, où ils ont obtenu l'Oscar du meilleur film, des meilleurs réalisateurs et du meilleur scénario adapté pour "No Country For Old Men". Plusieurs Américains ont déjà présidé le jury de Cannes, dont Steven Spielberg (2013), Robert de Niro (2011), Tim Burton (2010) et Sean Penn (2008) ces dernières années. L'année dernière, la palme d'or était allée au film turc "Winter sleep".

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire