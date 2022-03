Football : Une carte a jouer face à Bastia pour les Canaris en Coupe de France !

C’est donc un nouvel événement pour le club de l’USQ, mais le premier cette saison pour les joueurs de Manu Da Costa qui affronteront un club de l’élite du football français.

Un éternel recommencement pour le club du président Michel Mallet qui s’est fait une réputation dans tout l’Hexagone grâce aux divers parcours en Coupe notamment en 2010 et 2012 et les plusieurs clubs de Ligue 1, battus par les Canaris (Rennes x2, Marseille, Boulogne-sur-Mer).

Les Jaunes et Noirs vont donc tenter d’accrocher un nouveau club à leur tableau de chasse après avoir vaincu le club d’Orléans (L2) lors de tour précédent lors de la séance des tirs aux buts et un match nul 3-3.

Une équipe B pour Bastia ?

Et la tâche pourrait s’annoncer un peu plus ardue que prévue car si l’équipe de Bastia reste sur sept matchs sans défaite, avec notamment une victoire contre le champion de France en titre le Paris-Saint-Germain (4-2), une victoire en quart de finale de la Coupe de la Ligue et une dernière journée de championnat avec un match nul contre Toulouse (1-1), les Bastiais viendront avec un effectif qui comportera seulement quatre éléments qui ont disputé les deux derniers matchs de Ligue 1 (Jean-Louis Leca, Mathieu Peybernes, Romaric et Famoussa Kone).

Le coach Ghislain Printant va donc aligner 12 joueurs issus du centre de formation sur les 17 joueurs convoqués pour le match, peut-être une aubaine pour le club de la banlieue rouennaise qui a eu le temps de bien se préparer après dix jours sans compétition.

Les supporters de l’US Quevilly qui vont venir en masse (1000 places seulement seront mises en vente aux guichets du stade, tous les autres billets ayant trouvé preneur) pourront donc pousser l’équipe normande vers une nouvelle qualification et écrire encore une belle page de l’US Quevilly.

Un match à suivre sur la chaine Eurosport.