Bruxelles (AFP). Lutte contre le terrorisme: l'UE prépare des actions avec des pays arabes

L'Union européenne prépare des actions de lutte contre le terrorisme avec la Turquie et des pays arabes, après les attentats de Paris, a annoncé lundi le chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini. "Nous préparons des projets spécifiques à lancer dans les prochaines semaines avec des pays précis pour accroître le niveau de coopération en matière de contreterrorisme", a déclaré Mme Mogherini, citant "la Turquie, l?Égypte, le Yémen, l'Algérie, des pays du Golfe". L'UE a aussi décidé une meilleure "coordination" en matière d'"échange d'informations" et de "renseignement", à la fois "à l'intérieur de l'UE" mais aussi avec d'"autres pays". Mme Mogherini a à cet égard mentionné "la Turquie, l?Égypte, des pays du Golfe, l'Afrique du Nord, mais aussi l'Afrique et l'Asie". Elle a indiqué qu'elle ferait deux "actions concrètes immédiates" : la mise en place d'"attachés de sécurité dans toutes les délégations de l'UE dans les pays pertinents" afin d'entretenir des "contacts réguliers entre professionnels de la sécurité et du contreterrorisme", et "l'amélioration de la communication avec les populations arabophones, au sein de l'UE et avec la communauté arabe dans le monde". Mme Mogherini a évoqué une prochaine conférence internationale à Bruxelles sur les moyens d'assécher le financement des "réseaux terroristes". Sur le plan intérieur européen, les 28 ont appelé le Parlement européen à "relancer le travail sur le PNR", le projet de registre européen des passagers dans le transport aérien, que les élus européens bloquent depuis 2011, réclamant des garanties sur la protection des données personnelles.

