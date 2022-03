Admission Post-Bac : faites vos voeux !

Première étape

Se mettre en rapport avec un Centre d’Information et d’Orientation et le Bureau d’Information et d’Orientation : «Dans notre établissement, les élèves sont reçus un à un par le conseiller d’orientation. On part de l’hypothèse qu’ils ont le bac et des choix à faire. On essaie de voir la possibilité d’une orientation en fonction de leurs vœux.»



Deuxième étape

Trouver une formation qui corresponde à ce qu’on aime faire : «90 % des élèves ont une orientation en tête, réalisable ou pas en fonction de leurs résultats et de leurs moyens. On essaie de trouver le meilleur compromis pour ne pas les bloquer dans leur choix.»



Troisième étape

S’informer en détail sur les métiers. En cas de doute, demander à faire un stage dans le secteur : «Si vraiment un élève ne sait pas quoi faire, on le met en contact avec une entreprise afin qu’il fasse un stage pendant les vacances.»



Quatrième étape

Et surtout, multiplier les vœux. Le maximum fixé par la procédure APB est de 36 voeux (12 par type de filière) : «En moyenne, les élèves font entre cinq et six vœux pour avoir des chances de trouver une formation.»



Pratique. www.admission-postbac.fr