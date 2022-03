Bonne table : Au Ryal Metisse, la cuisine africaine revisitée

Si l’intérieur du restaurant est classique, la cuisine, elle, ne l’est pas. En entrée,nous choisissons un assortiment de hors d’œuvre pour découvrir plusieurs saveurs. Nous sommes servis : des fatayas (beignets) au thon, des samossas de légumes savoureux et des accras aux haricots (8 €). Le tout accompagné d’une sauce maison ou de piment africain. En plat principal, si le Ryal propose les mets habituels (dos de cabillaud, brochette d’agneau, filet de saumon), l’accompagnement peut être original, avec par exemple du manioc.



Pour notre part, nous choisissons des spécialités locales. Un thieb pour ma partenaire (10 €) : un plat à base de poisson et accompagné de riz, de manioc, de banane et de tomates. Pour moi, un mafé, plat typique par excellence, avec de l’agneau et le même accompagnement. Le tout pour 10 €, une somme raisonnable. Les plats sont très copieux et savoureux. Il nous reste une petite place pour le dessert : ce sera une mousse à la noix de coco, création maison, qui clôt le repas en beauté !



Pratique. 143 rue Beauvoisine à Rouen.