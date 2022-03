Kiev (AFP). Quelque 700 soldats russes sont entrés en Ukraine lundi, selon Kiev

Les autorités ukrainiennes ont affirmé que deux groupes de soldats russes, constitués d'environ 700 hommes au total, étaient entrés lundi en Ukraine pour aider les rebelles prorusses de l'Est. "Ce matin, deux groupes des forces armées de la Fédération de Russie ont franchi la frontière" dans la partie sous contrôle des rebelles, a assuré à l'AFP un porte-parole militaire ukrainien, Andriï Lyssenko, précisant que chacun de ces groupes comptait de "300 à 350 soldats". L'Ukraine et les pays occidentaux accusent depuis plusieurs mois la Russie d'avoir déployé des troupes régulières dans l'est de ce pays, en proie à un conflit armé avec la rébellion prorusse qui a fait plus de 4.800 morts depuis son déclenchement en avril dernier. Selon les dernières estimations de Kiev, plus de 8.500 soldats de l'armée russe se trouvaient dans l'Est séparatiste à la mi-janvier. La Russie a toujours démenti toute implication dans le conflit chez son voisin.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire