Perturbations sur le réseau SNCF entre Cherbourg, Caen et Paris

Le rétablissement est en train de se faire progressivement sur la ligne ce matin. Des retard sont encore à prévoir sur de nombreux trains au départ et à l'arrivée de Basse-Normandie. La SNCF attend un rétablissement complet pour la fin de la matinée.

Sachez que de nombreux trains TER sont aussi retardés sur les lignes Caen - Cherbourg, Caen - St-Lô - Coutances, Caen - Rennes en raison d'attente de correspondances avec les trains à départ ou à destination de Paris.

La circulation habituelle devrait être rétablie ce midi sur le réseau ferroviaire bas-normand.

Depuis hier matin et un accident électrique sur la ligne Caen - Paris à une vingtaine de kilomètres d'Evreux, la circulation des trains est interrompue entre Caen et Paris. Le réseau a été perturbé toute la journée de dimanche et les problèmes se poursuivent ce matin.