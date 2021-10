Tendance Live, Gospel pour 100 voix et sorties club du samedi soir

Votre soirée concerts

Assistez au Tendance Live Anova 2015 avec Tendance Ouest et 14 de vos artistes préférés. Rendez-vous au Parc Anova d'Alençon pour 4h de live avec entre autres, Frero Delavega, Julian Perretta, Chawki, Lylloo ou encore Julie Zenatti et Cats on Trees.

Retrouvez les choristes de "Gospel pour 100 Voix" au Zénith de Rouen, 24 pays différents représentés. L'occasion de voir les meilleurs chanteurs de Gospel au monde. Vos places à partir de 39 euros.

Au 106 c'est « Collision Collective » un collectif de musicien ou tous les styles sont présents que ce soit du Jazz, de la musique improvisée, du rock, de la musique traditionelle ou contemporaine. Le programme sur collisioncollective2015.wordpress.com.

Dans vos clubs

Au Plan B à Males c'est distribution de Sex-Toys et Goddies Sexy, avec la présence en exclusivité de BITMAN pour cesdames et DJ Cyril Sar sera aux platines.



Le Skull Club à Torigny-sur-Vire vous donne rendez-vous avec Leila et Aymeric de la 8ème saison de Secret Story avec séances photos et dédicaces.

Au Green clubbers à Poilley dans le Sud-Manche c'est la soirée "C'est qui l'patron" avant les anniversaires du mois la semaine prochaine.