Paris (AFP). Tunnel sous la Manche: trafic normal pour l'Eurostar lundi

La circulation des trains Eurostar sera de nouveau normale lundi, après deux jours de fortes perturbations liées à des incidents dans le tunnel sous la Manche, a déclaré dimanche à l'AFP le directeur général de la compagnie ferroviaire. "Tout le tunnel ne sera pas réparé demain, mais il y aura des parties qui seront réparées et on aura plus de facilités de circulation dans le tunnel, ce qui nous permettra d'avoir un service normal", a expliqué Nicolas Petrovic. De son côté, Eurotunnel évoquait encore dimanche soir sur son site internet "un réaménagement des horaires de départ en raison d?un incident dans le tunnel qui est en cours de résolution". L'attente, pour le service passagers, était estimée à environ cinq heures dans le sens Calais-Folkestone et trois heures dans le sens Folkestone-Calais, selon le message publié sur le site internet à une heure non précisée. La circulation sous la Manche a été fortement perturbée tout au long du week-end. Samedi, le tunnel avait été fermé pendant plus de douze heures après un début d'incendie à bord d'une navette-camions allant de l'Angleterre vers la France, obligeant "des milliers" de passagers à annuler ou reporter leur voyage, selon le directeur général d'Eurostar. Après une réouverture partielle dimanche matin, le trafic avait de nouveau été interrompu pendant deux heures, selon Eurostar, suite à un problème sur une caténaire. Les retards cumulés ont alors contraint Eurostar à annuler onze trains dimanche après-midi.

