Division d'Honneur : Dives reprend le flambeau

Exempt cette journée, l'ASPTT Caen, qui jouait en amical à Pacy-sur-Eure, voit le SU Dives lui passer sous le nez, grâce à sa victoire à Tourlaville (1-2) fructifiée par les réalisations de Donovan Convert et de Guillaume Esneu. Désormais un point devant l'équipe caennaise, le SUD a encore un match à jouer par rapport à ces derniers.

En embuscade, le FC Bayeux n'a pu faire mieux que match nul sur la pelouse de Deauville, qui peut toujours croire en une montée. Le doublé de Benjamin Renaux n'aura pas suffi puisque Dimitri Milon, la gâchette deauvillaise, et Léo Trégoat, ont empêché l'équipe de Christophe Vingtrois de s'imposer. Les Bayeusains restent tout de même sur une dynamique positive et n'ont plus perdu à l'extérieur depuis le 1er novembre et un revers à Dives.

De son côté, la réserve Avranchinaise a disposée de Coutances (4-2) et reste à l'affût en haut du tableau avant un déplacement à Alençon qui ne s'annonce pas aisé.

Un classement tronqué

En bas de tableau, Argentan continue son parcours compliqué. Défaits 4-0 à Cherbourg, concurrent direct au maintien, sur des buts de Schneider, Kouyaté, Rolland et Hachtouki, les Ornais se dirigent droit vers un retour en DSR, après avoir accédé à la DH grâce au sauvetage tardif d'Hérouville en CFA2.

Ouistreham, qui devait effectuer le difficile déplacement à Flers, a joué en amical face à Courseulles, samedi matin (2-2). Sur un terrain difficile, les ouistrehamais ont montré des progrès dans le jeu, dans la lignée de leur production face à Cherbourg la semaine dernière.

Des équipes se retrouvent désormais avec onze ou douze matchs disputés, quand d'autres en ont déjà joués quatorze, ce qui tronque forcément le classement. En espérant que, pour les rencontres du week-end prochain, la météo soit plus clémente dans la semaine histoire de laisser les terrains et le championnat tranquilles.