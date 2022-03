Islamabad (AFP). Pakistan: les manifestations contre Charlie Hebdo continuent

Des milliers de personnes ont manifesté au Pakistan dimanche, protestant contre la publication d'une nouvelle caricature de Mahomet par Charlie Hebdo, brûlant des drapeaux français et des effigies du président français ainsi que des dessinateurs de l'hebdomadaire. Des Pakistanais de partis religieux mais aussi laïcs ont défilé dans les grandes villes du pays, scandant des slogans hostiles aux caricatures de Mahomet publiées par le magazine satirique. Plus de 2.000 personnes ont manifesté dans la plus grande ville du pays, Karachi (sud) et une délégation du parti Tehreek-e-Insaf s'est rendue à la résidence du consul général français, lui remettant une résolution demandant à Paris d'interdire le magazine "pour propagation de la haine religieuse à travers le monde". Le Pakistan, deuxième pays musulman le plus peuplé au monde avec près de 200 millions d'habitants, avait condamné la semaine dernière l'attaque contre le journal satirique français, qui a fait douze morts, mais le ton s'est durci ces derniers jours, après la parution mercredi d'un nouveau numéro de Charlie Hebdo avec une caricature de Mahomet à la Une. Des manifestations ont eu lieu en hommage aux frères Kouachi, auteurs de l'attaque contre Charlie Hebdo, et contre la nouvelle publication. Vendredi, la contestation a tourné à l'affrontement devant le consulat français de Karachi où un photographe de l'AFP a été grièvement blessé par balle.

