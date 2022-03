Toulouse (AFP). Coupe d'Europe de rugby: Toulon passe avec brio Clermont pas fixé

Toulon, vainqueur de l'Ulster avec un bonus XXL (60-22), a décroché dès samedi son billet pour les quarts de finale de Coupe d'Europe tandis que Clermont, victorieux à Sale (22-13), jouera sa qualification dimanche prochain face aux Saracens. Les hommes de Bernard Laporte ont rempli leur mission à Mayol: mettre au moins quatre essais aux Ulstermen pour se qualifier dès la 5e journée. Et pas adeptes pour un sou du service minimum, ils en ont mis huit, dont un triplé de Steffon Armitage! Un véritable festival offensif livré à des Irlandais qui n'ont pas démérité avec leurs quatre essais. Avec 18 points, le RCT, en quête d'une troisième couronne européenne consécutive, est désormais sûr de conserver la première place de la poule 3 devant Leicester (13 points), vainqueur vendredi soir des Scarlets avec le bonus (40-23). Et cela, même s'il devait perdre son dernier match à Llanelli. En cas d'égalité finale avec les Anglais, les Varois resteraient devant à la différence particulière, grâce au point de bonus défensif arraché à Leicester. - Finale entre Clermont et les Saracens - Clermont devra en revanche attendre dimanche prochain pour être fixé sur son sort. Vainqueurs chez les Sharks, les Jaunards (18 points) ont conservé la première place de la poule 1, acquise au prix d'un double exploit face au Munster, et gardent toujours une longueur d'avance sur les Saracens, qui ont éliminé les Munstermen (33-10) plus tôt dans la journée mais ont laissé échapper un point de bonus à leur portée. Les hommes de Franck Azéma, dont la qualification dès samedi était beaucoup moins probable que celle de Toulon car elle dépendait d'une victoire non bonifiée du Munster chez les Saracens, se destinent donc à une "finale" pour la première place dimanche prochain à Marcel-Michelin face aux "Sarries", leurs bourreaux la saison dernière en demi-finale. Dans la poule 2, la plus serrée, en attendant le résultat de la confrontation 100% londonienne entre les Harlequins et les Wasps qui a débuté à 20h45, le Leinster (18 points) a pris la première place en atomisant (50-8) Castres, qui n'a plus rien à espérer depuis bien longtemps dans cette compétition. Dimanche, ce sera au tour de Toulouse et du Racing de gagner leurs billets pour les quarts. Leaders invaincus de la poule 4, les Toulousains n'ont besoin que d'une victoire simple face à Bath à Ernest-Wallon (16h15) mais devront encore attendre leur déplacement à Montpellier dimanche prochain pour aller chercher un quart à domicile. Les Franciliens doivent eux s'imposer avec le bonus à Colombes (18h30) face à Trévise, pour s'offrir le premier quart de leur histoire, via une place de meilleur deuxième. Avant une probable finale à Northampton lors de la dernière journée pour la première place de la poule 5.

