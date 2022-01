METEO : alerte orange en Basse-Normandie

Extraits du bulletin de vigilance orange émis par Météo-France Rennes

Type de phénomène



Neige-Verglas

Début de phénomène prévu le Samedi 18 Décembre 2010 à 03h00

Fin de phénomène prévu le Samedi 18 Décembre 2010 à 16h00



Localisation



Début de suivi pour :

Ille-et-Vilaine (35), Calvados (14), Manche (50), Orne (61), Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49), Mayenne (53), Sarthe (72), Vendee (85)



Description



Qualification du phénomène :

Épisode neigeux significatif demandant un suivi particulier du fait des départs en vacances.

Situation actuelle et données observées :

Des giboulées neigeuses se produisent actuellement du nord de l'Ille-et-Vilaine à la Basse-Normandie en débordant sur le nord du Maine. Compte tenu des températures faiblement positives et des sols froids la neige tient au sol et une couche de 1 à 3 cm est fréquemment observée sous ces giboulées.

Evolution prévue :

Les giboulées neigeuses persisteront durant la nuit du nord de l'Ille-et-Vilaine à la Basse-Normandie et au nord du Maine en apportant localement une couche supplémentaire de neige de l'ordre de 1 à 3 cm.

A noter que la Vendée et la Loire-Atlantique seront également touchées par des giboulées neigeuses en fin de nuit et matinée de samedi. Elles tomberont sur des sols gelés et formeront une couche de neige de l'ordre de 3 à 5 cm.

D'autre part une perturbation atlantique arrivera sur la région par l'ouest en cours de matinée; les précipitations neigeuses provoqueront en moyenne une couche de 3 à 6 cm, ponctuellement jusqu'à 10 cm par cumul avec les giboulées de la nuit.

Sur la Loire-Atlantique, la Vendée, l'Ille-et-Vilaine et le Maine-et-Loire, les neiges évolueront en pluies en fin de matinée, à la faveur d'un léger redoux apporté par les vents océaniques, tandis qu'elles persisteront jusqu'en début d'après-midi du Nord du Maine à l'intérieur de la Basse-Normandie.

BONUS AUDIO / Le point complet dans la région avec Daniel Colette, directeur de la gestion des réseaux du département de la Manche. Il était notre invité dans le journal de 18h sur Tendance Ouest.