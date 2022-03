Caen-Reims : Seube et Duhamel de retour

Si son milieu de terrain Jordan Adéoti ne peut être aligné à cause d'une suspension pour avoir reçu trois cartons jaunes en moins de 10 matchs, Patrice Garande a décidé de se passer des services d'Hervé Bazile. Il compte en revanche sur les retours de Mathieu Duhamel (affecté la semaine passée par un deuil familial) et de Nicolas Seube (remis d'un virus). Il pourra aussi s'appuyer sur Alaeddine Yahia et Sloan Privat, impliqués dans un choc le week-end dernier à Lille et qui étaient incertains en début de semaine.

Caen-Reims, un match à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest à partir de 19h45, ce samedi 17 janvier.