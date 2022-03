Pour développer le tourisme, la Normandie doit se mettre à l'anglais

La Région Haute-Normandie subventionneraà hauteur de 1000 € maximum la traduction de documents promotionnels et à hauteur de 2000 € maximul la traduction d'informations délivrées sur les sites touristiques. Collectivités territoriales, établissements publics, syndicats mixtes, offices de tourisme sont notamment concernés par ces potentielles subventions.

Deux mesures viennent restreindre ces versements : seules les traductions en anglais (la clientèle britannique est la plus importante en Normandie) sont éligibles pour tous les sites touristiques. Quelques dérogations peuvent être possibles pour des sites à renommée internatonale qui auraient besoin d'une traduction en d'autres langues. Ainsi des musées impressionnistes appréciés des Japonais.

Seconde restriction, seules les traductions réalisées par des traducteurs répondant précisément à une norme européenne ne pourront recevoir une subvention régionale.

"Développer l'emploi"

Pour le président de la Région Nicolas Mayer-Rossignol, ces mesures répondent à un but bien précis : "Développer le tourisme, c'est développer l'emploi. Attirer la clientèle étrangère et lui proposer une offre touristique adaptée et de qualité est l'un des objectifs du plan tourisme est l'un des objectifs du plan tourisme que la Région a adopté pour 2015."

Il y a quelques mois, l'élu avait également évoqué le lancement d'un train de l'impressionnisme ainsi que l'ouverture d'un Historial Vikings dans les années à venir.