Idées loisirs Normandie 17 décembre

Au Zénith retrouvez le spectacle Celtic Legend, un spectacle qui fête ses 10 ans avec des chants, de la musique et de la danse irlandaise à 20h30. Le Zénith qui vous propose également tout au long de ce week-end, son spectacle de fin d'année, « Le Grand Cirque de Noël » demain à 17h15 et dimanche à 10h30 et 17h30.

En sport ce week-end, Caen se déplace à Lens, match demain à 19h. En CFA, après la coupe de France, Avranches reçoit en championnat l'équipe de Luçon demain à 18h au Stade Fenouillères d'Avranches. Cherbourg se déplace à Rennes dimanche à 15h. Caen 2 reçoit St Pryve - Saint Hilaire, également dimanche 15h.

Dans le Cotentin, c'est le cyclo-cross national de Flammanville dimanche, un rendez-vous qu pour la première fois intègre le calendrier officiel de la Fédération Officielle de Cyclysme.

Ce samedi c'est aussi la célèbre régate des « Cul-gelés » à Barneville-Carteret, inscription dès 13h, première régate à 15h.

Enfin ce week-end Pierre Souchon vient vous présentez son dernier album en Basse-Normandie, il sera en concert ce soir au Qg de St Lô, demain à Cherbourg et dimanche en fin d'après-midi à la Fabrique à Lion sur mer. Retrouvez Pierre Souchon en interview tout à l'heure à 18h sur Tendance Ouest