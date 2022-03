Saint-Lô : inscriptions ouvertes pour les Demoiselles de la Manche 2015

Elles étaient 2500 pour la première édition en 2013 et 4000 lors de la seconde édition en 2014. Elles devraient être plus de 4000 pour cette troisième édition à marcher ou courir 5 km à travers les rues de Saint-Lô pour aider à lutter contre le cancer du sein.



L'objectif de cette manifestation populaire est d'encourager la pratique sportive, de sensibiliser les femmes à un dépistage précoce du cancer du sein et d'aider financièrement la lutte contre le cancer.



5€ par inscrites sont reversés à la lutte contre le cancer du sein.



