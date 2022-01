Mine d'or TV

Florent a participé à l'émission de télé réalité « qui veut épouser mon fils? » diffusé sur TF1. On connait maintenant ses ambitions pour l'avenir avec ses propos: "Ça me plairait de tourner dans Plus belle la vie et je pense que je représenterais bien Marseille ». Ca reste à voir, qu'en pensez vous?



France télévisions a tranché sur le cas Jean Luc Delarue. Il sera privée d'antenne au moins jusqu'à la prochaine saison, en septembre 2011. Là il compte monter un nouveau magazine, qui attend l'acceptation de la chaine. L'animateur se retrouve donc avec beaucoup de temps devant lui, idéal pour faire le tour de france en camping car comme il l'avait annoncé. Une tournée qui lui servirait à prévenir les jeunes des dangers de la drogue. Une idée qui lui était venue lors de sa cure de désintoxication à la cocaïne.

Les Golden Globes, la cérémonie américaine qui récompense les meilleures séries a dévoilé ses nominés. Comme d'habitude on retrouve mad men et 30 rock dans plusieurs catégories. C'est Glee qui a le plus de chances de remporter des trophées avec 5 nominations. A noter que la France est représentée par l'intermédiaire de la mini série Carlos qui raconte la vie du terroriste. Elle est nommée dans la catégorie meilleur mini-série et meilleur acteur. Les résultats seront dévoilés dansla nuit du 16 au 17 janvier 2011.

Enfin on termine par la réponse de Yann Barthès aux accusations de François Bayrou sur son petit journal, tous les soirs sur canal+. Voici un petit résumé de l'histoire et la correction apportée!

