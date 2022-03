Sortir dans le Calvados : vendredi 16 janvier

Le Tendance Live approche à grands pas. Assistez au concert organisé par Tendance Ouest le samedi 24 janvier au parc Anova d'Alençon pour voir Julie Zenatti, Julian Perretta, Cats on Trees, Louane, Vianney, Fréro Delavega et bien d'autres. Il reste des places à gagner à tout moment de la journée sur Tendance Ouest. Retrouvez l'ensemble de la programmation sur tendanceouest.com



Demain, il y a du football. Le SM Caen reçoit l'équipe de Reims pour le compte de la 21ème journée de Ligue 1. Début de la rencontre à 20h. Un match à suivre ce samedi en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et tendanceouest.com



Demain également, l'association Marais Page organise un café littéraire à Colleville-sur-Mer. Rencontre avec Gérard Chevalier, écrivain, homme de théâtre, de cinéma et de télévision. Rendez-vous à partir de 20h30, l'entrée est libre mais sur réservation.