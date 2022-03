La majeure partie des manifestants sont issus des écoles élémentaires et maternelle Maupassant et Flaubert à Petit-Couronne, des écoles maternelle et élementaire Victor Hugo à Grand-Couronne et du collège Renoir à Grand-Couronne.

Tous sont concernés par une sortie des REP. Conséquence : des moyens alloués plus faibles pour des collèges et écoles où les élèves sont souvent plus en difficulté.