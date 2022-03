Le yoga, sport ou thérapie ?

Mais il est toujours difficile de le classer : est-ce un sport ou une thérapie ? Vincent Gey enseigne le yoga depuis 11 ans, il est aujourd’hui au centre R Forme à Isneauville : «Le yoga est tout sauf un sport, même si des professeurs l’enseignent de façon trop gymnastique. Le yoga est avant tout un moyen de se ressourcer, via la respiration, la méditation et certaines postures.»

En revanche, le professeur reconnaît les vertus thérapeutiques du yoga. Il en a même fait l’objet : «Je suis venu au yoga à cause de soucis de santé, dont l’asthme. Et les postures, les techniques de relaxation et de respiration ont tout de suite fait effet sur mon état de santé.»

Un yoga thérapeutique qui est aujourd’hui recommandé par nombre de médecins.



Pratique. www.rouen-forme.fr