Le charcutier caennais Christophe Tourneux présidera le concours de meilleur traiteur du monde

Christophe Tourneux poursuit dans sa vie professionnelle un seul objectif : "redonner ses lettres de noblesse à la charcuterie". Et pour ce faire, le sympathique charcutier-traiteur de la rue de la Seine, dans le quartier caennais Sainte-Thérèse, est prêt à tous les sacrifices. Cette semaine, il quitte pendant plusieurs jours ses cuisines pour occuper la fonction de président du jury au concours de l'International catering Cup, à Lyon.

Pas une première pour l'artisan de 43 ans, "bête à concours" rompue aux codes de l'exercice. Adoubé Meilleur ouvrier de France en 2004, l'une des distinctions les plus réputées dans la restauration, il trouve dans ces compétitions des "remises en question" pour lui permettre de "pousser tous les curseurs au maximum, en s'adaptant aux évolutions des goûts des clients. Je suis toujours à la recherche d'absolu. Que mes produits soient toujours plus savoureux." Les 23 et 24 janvier, Christophe Tourneux, passionné, observera de près comment les compétiteurs, deux personnes par pays – 12 sont représentés – se sont appropriés les sujets qu'il a lui-même conçus.

Quand ce n'est pas lui qui est engagé dans un concours, c'est l'un de ses employés. L'un était meilleur apprenti de France l'an dernier. La vitrine, aussi discrète que son propriétaire, n'en fait presque pas mention. Ici, la culture du concours, c'est pour l'amour du métier.

Plus d'informations ici.