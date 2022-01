TV News: Numericable et Direct Star investissent dans la 3D

Une soirée spéciale Jean-Michel Jarre est prévue sur Direct Star et sur Numéricable. Emission spéciale qui va retracer le parcours de ce musicien hors pair à l'occasion de ses 35 ans de carrière. Sur Direct Star vous retrouverez le documentaire classique et sur Ma Chaîne 3D vous pourraît suivre le documentaire et des extraits de son concert en 3D. A voir le 26 décembre prochain.

Restons dans le groupe Bolloré avec Direct 8 qui a annoncé la rediffusion d'un match amical du Paris St-Germain le 5 janvier prochain pour l'inauguration du nouveau stade de Marrakech. Un match sans enjeu qui sera commenté par Alexandre Delperier, Vincent Guérin et Jezabel Lemonnier.

Enfin, Jean-Luc Delarue ne reviendra pas à la télévision cette saison, il devait à l'origine faire son retour au printemps en deuxième partie de soirée mais cela ne sera pas le cas. Dans un entretien à TV MAG il a déclaré "Par expérience, je sais que je dois prendre mon temps pour être sûr de moi avant de la proposer. Pour l'heure, c'est d'abord à mon rétablissement que je dois penser". Rendez-vous donc à la rentrée 2011.

La sélection TV de l'Expresso pour ce soir: Star Wars épisode 2: l'attaque des clones sur W9 à 20H35.