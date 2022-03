Los Angeles (AFP). Cinéma: compte à rebours à Hollywood avant les nominations pour les Oscars

Le compte à rebours a commencé à Hollywood et les spéculations allaient bon train quelques heures avant l'annonce jeudi des finalistes dans la course aux Oscars, "Boyhood", de Richard Linklater, partant grand favori de la course. L'annonce des nominations débutera à 05H30 locales (13H30 GMT) au Samuel Goldwyn Theatre de Beverly Hills, théâtre de l'Académie des arts et sciences du cinéma, qui décerne les prestigieuses statuettes dorées. Le site internet spécialisé dans les prédictions Goldderby.com donne "Boyhood", unique en son genre car tourné sur douze années, comme favori. Ce film émouvant sur un petit garçon qui devient homme, joué tout le long par Ellar Coltrane, a déjà été sacré meilleur film dramatique aux Golden Globes dimanche, l'une de ses interprètes, Patricia Arquette, repartant avec le Globe de la meilleure actrice dans un second rôle. Selon le classement de ce site spécialisé, "Birdman", d'Alejandro Inarritu, suit de près. Les deux films dominent les nominations pour les prix des syndicats d'acteurs (SAG), de producteurs (PGA) et de réalisateurs (DGA), jugés comme des indicateurs fiables car beaucoup de leurs membres font partie des 6.000 professionnels du cinéma qui votent pour les Oscars. "The Grand Budapest Hotel", de Wes Anderson, qui a reçu le Golden Globe de la meilleure comédie dimanche, s'inscrit aussi dans le peloton de tête des prédictions, aux côtés d'"Une merveilleuse histoire du temps", sur l'astrophysicien de génie Stephen Hawking, qui a vu son acteur principal récompensé par un Globe. Beaucoup parient aussi sur "Imitation Game", une histoire vraie sur un autre génie britannique, le mathématicien Alan Turing, qui a résolu le code des communications nazies pendant la seconde guerre mondiale, et sur "Selma", qui retrace la lutte de Martin Luther King pour obtenir le droit de vote pour tous aux Etats-Unis. "Whiplash", sur le face à face entre un apprenti batteur de jazz et son professeur tyrannique, incarné par J.K. Simmons (auréolé d'un Golden Globe pour sa performance), "Gone Girl" de David Fincher, "American Sniper" de Clint Eastwood, et "Foxcatcher" avec Steve Carell et Mark Ruffalo, ont aussi de bonnes chances de se hisser parmi les finalistes. - De l'or pour Moore et Keaton? - Chez les acteurs, Michael Keaton tient la corde pour "Birdman" et Eddie Redmayne pour "Une merveilleuse histoire du temps". Côté actrices, Julianne Moore, déjà nommée quatre fois, pourrait enfin être primée pour "Still Alice", et Reese Witherspoon recevoir une nouvelle statuette pour "Wild", après celle reçue il y a 9 ans pour "Walk the line". D'après Goldderby.com, la française Marion Cotillard, déjà oscarisée en 2008 pour "La môme", a encore une petite chance de se hisser dans le quinté de tête des meilleures actrices grâce à "Deux jours une nuit", des frères Dardenne. Meryl Streep, qui a déjà remporté trois Oscars et détient le record de 18 nominations, pourrait encore embellir son tableau de chasse pour sa performance dans la comédie musicale fantastique de Disney "Into the Woods: Promenons-nous dans les bois". Chez les représentants éventuels de l'Hexagone figure la coproduction française "Timbuktu", du mauritanien Abderrahmane Sissako, sur la vie quotidienne à Tombouctou occupé par les islamistes. Alexandre Desplat, l'un des plus grands compositeurs de musiques de films, déjà nommé sept fois aux Oscars, pourrait quant à lui peut-être figurer parmi les finalistes pour la meilleure bande-originale grâce à "Grand Budapest Hotel", "Imitation Game" ou encore "Invincible" ("Unbroken"), d'Angelina Jolie. Dans la catégorie des films d'animation, "Jack et la mécanique du coeur" et "Minuscule: la vallée des fourmis perdues" ont leurs chances mais font face à des rivaux dangereux avec "Les Boxtrolls", "Dragons 2", "La grande aventure Lego" ou encore "Les nouveaux héros". L'an dernier c'est "Twelve years a slave", du réalisateur britannique Steve McQueen, qui avait décroché la statuette du meilleur film, graal de l'industrie du cinéma. Le Mexicain Alfonso Cuaron avait pour sa part reçu l'Oscar du meilleur réalisateur pour "Gravity". Il présentera la conférence d'annonce des nominations jeudi aux côtés de l'acteur Chris Pine ("Star Trek") et de J.J. Abrams, réalisateur du prochain "Star Wars". La cérémonie de remise des Oscars, temps fort de l'année à Hollywood, aura lieu le 22 février.

