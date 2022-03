Villeneuve-d'Ascq (AFP). Coupe de la Ligue: Lille écarte Nantes et rejoint le dernier carré

Lille a battu Nantes (2-0) en quarts de finale de la Coupe de la Ligue mercredi au stade Pierre-Mauroy et a rejoint Bastia, le Paris SG et Monaco dans le dernier carré. Le Losc, qui a enchaîné un troisième succès consécutif à domicile en huit jours après Evian (1-0) et Caen (1-0) en Ligue 1, s'est imposé grâce à des buts de Corchia (9e) et Kjaer (69e) et atteint les demi-finales de la compétition pour la deuxième fois de son histoire seulement après 2013. Les Dogues, à la peine en championnat (11e) malgré un léger renouveau et éliminés de la Coupe de France, ont trouvé dans la Coupe de la Ligue une bouée de sauvetage qui pourrait leur permettre, en cas de victoire finale, de décrocher une place européenne qu'ils auront du mal à aller chercher via le championnat. Alors que la compétition n'était pas un objectif et que l'entraîneur René Girard l'avait bien montré en alignant une équipe très remaniée en 8e de finale contre Bordeaux (victoire aux tirs au but) fin décembre, les Nordistes se retrouvent pourtant à un succès d'une finale au Stade de France et voient désormais l'opportunité de sauver une saison jusque-là assez moyenne. Avec une équipe très proche de celle de leur dernier match de championnat, les Lillois n'ont pas traîné pour prendre les devants et s'ouvrir la route du dernier carré. A l'image de ses deux dernières rencontres, le Losc faisait preuve d'efficacité en ouvrant le score sur sa première occasion. Sur un coup franc à 25 mètres, Balmont trompait tout le monde en transmettant sur sa droite à Corchia, qui décochait une frappe imparable au ras du poteau de Riou (1-0, 9). Pourtant, c'est bien Nantes qui aurait pu ouvrir le score en tout début de match, mais le gardien nordiste Vincent Enyeama détournait magistralement un tir à bout portant de Bedoya (4e). - Kjaer tue le suspense - Le reste de la première période n'était pas déplaisant et malgré deux équipes déterminées, les quelque 11.000 spectateurs présent au stade Pierre-Mauroy n'avaient pas d'autre occasion à se mettre sous la dent. Après le repos, les deux équipes revenaient avec les mêmes intentions: Lille pour tuer le match, Nantes pour renverser la tendance. A ce petit jeu, ce sont les Lillois qui se montraient plus efficaces. Après une occasion manquée par Roux (64e), Enyeama sauvait de nouveau son équipe en repoussant d'une main ferme un tir à bout portant de Bessat (67e). Peu après, le Losc creusait l'écart encore une fois sur coup de pied arrêté et mettait fin aux espoirs nantais. Kjaer, d'une frappe enroulée magistrale, trouvait la lucarne d'un Riou impuissant (2-0, 69e) et envoyait le Losc en demi-finale.

