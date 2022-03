Monaco (AFP). Coupe de la Ligue: Monaco souffre mais passe contre Guingamp

Monaco s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue en disposant difficilement de Guingamp (2-0), pourtant rapidement réduit à dix, mercredi au Stade Louis-II. Si Monaco demeure, avec le Paris SG, la dernière formation encore qualifiée dans quatre compétitions cette saison, elle le paie cher puisqu'elle a perdu son milieu Bakayoko, touché à une cuisse. Conjuguée aux absences de Kondogbia et Toulalan, cette blessure est une nouvelle tuile pour les Rouge et Blanc, sinistrés au milieu. Leonardo Jardim, dont le groupe enchaîne les matches tous les trois jours, avait pourtant décidé de faire tourner la moitié de l'équipe qui n'avait pu, dimanche s'imposer face à Bordeaux (0-0) en championnat. Subasic, Echiejile, Fabinho, Martial et Ocampos laissaient leur place à Stekelenburg, Kurzawa, Wallace, Berbatov et Germain. Le gardien néerlandais était le premier à se mettre en évidence. A la suite d'un renvoi de la tête de Wallace plein axe, il s'interposait avec force sur une reprise de Sankharé, dont la deuxième tentative, de la tête, flirtait avec la barre transversale (8). Après cette première frayeur, les Azuréens allaient ouvrir la marque sur l'action suivante. Ferreira Carrasco centrait pour Berbatov, dont la tête croisée piquée battait un Lössl incertain (1-0, 8). Monaco avait fait le plus dur. Mais face à des Guingampais qui prenaient le jeu à leur compte, les coéquipiers de Carvalho étaient ballotés. - Domination stérile de Guingamp - Servi par Mandanne en retrait, Giresse, plein axe, ne cadrait pas une magnifique opportunité (22). Pied obligeait Stekelenburg à s'employer en deux temps (23), puis, sur un centre de Pied, Sankharé, devançait Raggi et reprenait du gauche sur le poteau à trois mètres des buts monégasques (34). Les hommes de Jocelyn Gourvennec avaient laissé passer leur chance. D'autant plus que, dans la minute suivante, ils se retrouvaient à dix à la suite de l'exclusion de Mandanne, trop véhément envers le rusé et expérimenté capitaine monégasque Carvalho (36). Ce fait de jeu perturbait les Bretons. Et, avant la mi-temps, Ferreira Carrasco avait l'occasion de doubler la mise de la tête (39) et du pied droit (42). Raggi ne parvenait également pas à reprendre à la suite d'une bourde de Lössl, maladroit (40). A la pause, Jardim sortait Carvalho, à l'origine de l'exclusion de Mandanne, pour faire entrer Fabinho. Raggi passait dans l'axe avec Wallace. Le technicien portugais était obligé, dans la foulée, de sortir Bakayoko, touché à une cuisse. Diallo le remplaçait (53). Même à onze contre dix, Monaco, visiblement fatigué, ne parvenait pas à maîtriser le ballon. Les Azuréens réussissaient cependant à se créer de nouvelles opportunités en contre. Lössl se couchait bien sur une frappe de Ferreira Carrasco (55). Puis, il sortait impeccablement devant Berbatov, bien décalé par Silva (67). Le Bulgare était ensuite trop court sur un centre de Germain (69), avant d'être averti pour une simulation peu évidente (70) et de laisser sa place à Martial (74), qui marquait, en contre, le deuxième but monégasque à la dernière seconde d'une fin de match dominée par Guingamp (2-0, 90+4).

