Contournement Est de Rouen : le gouvernement dit oui

"Cette annonce marque une étape supplémentaire vers la concrétisation du contournement Est de Rouen un axe indispensable aujourd'hui pour les Hauts-Normands dans leur ensemble. Pour la première fois, le projet est reconnu d'intérêt national", se réjouissent le président de Région Nicolas Mayer-Rossignol, l'ancienne ministre et désormais députée Valérie Fourneyron, le président du Département Nicolas Rouly, le président de la Métropole Frédéric Sanchez et le maire de Rouen Yvon Robert.

Et les élus d'inscrire la réalisation de ce contournement dans un plan global de "décongestion et sécurisation des trafics en milieu urbain, d'extension et d'amélioration des transports collectifs et de développement de l'attractivité économique."

Un appel d'offres en 20174 au mieux

Cette étape est cependant loin d'être la dernière. En 2015, le dialogue avec l'ensemble des parties prenantes se poursuit pour limiter l'impact du projet sur le milieu urbain et naturel.

Début 2016, l'enquête publique de déclaration d'utilité publique sera engagée. Cette enquête doit prendre en compte plusieurs données dont l'évaluation socio-économique du projet et sa cohérence avec les politiques menées sur les différents territoires de la région. Cette enquête s'accompagne d'une commission d'enquête qui recueillera les avis des habitants et collectivités pour émettre ensuite des recommandations.

Entre 2017 et 2020, une fois le projet déclaré d'utilité publique (s'il l'est), un appel d'offre de mise en concession sera lancé, le concessionnaire proposera ensuite un projet définitif pour des travaux qui pourraient débuter en 2020.