Tabac : et si vous arrêtiez de fumer ?

Assez classique, le traitement par le patch est la méthode qui donne le plus de résultats. Elle dure trois à quatre mois selon la dépendance des fumeurs et fonctionne avec un dosage qui diminue progressivement pour sevrer le fumeur. «1 mg équivaut à une cigarette, explique Hervé Kieffer, titulaire de la Pharmacie Saint-Marc à Rouen. Les personnes qui en sentent le besoin peuvent prolonger le traitement pendant un mois supplémentaire. Depuis 2015, le remboursement de la sécurité sociale peut aller jusqu’à 150 € pour les femmes enceintes.»



Gomme ou médicament



En complément du patch, le fumeur qui désire s’arrêter pourra choisir des gommes à mâcher ou des pastilles à sucer. Elles sont dosées de 2 à 4 mg et peuvent être prises 10 à 15 fois par jour.

La dernière solution est médicamenteuse et doit être prescrite par le médecin. «Ce traitement est surtout utilisé par des personnes qui ont déjà essayé d’arrêter de fumer sans succès. Comme pour tout médicament, ce produit apporte des bénéfices mais peut aussi avoir des effets secondaires. C’est une solution plus onéreuse et de moins en moins utilisée.»