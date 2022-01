Pour les fêtes, le plus beau cadeau c'est de rentrer en vie ! Voilà le slogan de Prévention routière.



La fin de l'année est-elle synonyme de danger sur nos routes ?

Comment et pourquoi s'organiser avant de sortir pour mieux rentrer ?

Comment désigner un capitaine de soirée ?

Comment faire si un ami a trop bu et qu'il refuse de ne pas prendre le volant ?

Comment contacter la Prévention routière ?



Michel Moulin répond à toutes ces questions. Ecoutez le.



Photo : prévention routière



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire