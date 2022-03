Paris (AFP). Coupe de la Ligue: le PSG et Bastia premiers qualifiés pour les demies

Le PSG et Bastia se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue en battant respectivement Saint-Etienne (1-0) et Rennes (3-1), mardi soir en quarts de finale. Au stade Geoffroy-Guichard, les Parisiens tenants du titre, toujours privés des "punis" Cavani et Lavezzi, a réussi à se sortir du guêpier vert à la faveur d'un but de sa star Ibrahimovic en seconde période. La géant suédois s'est trouvé à point nommé à la 72e minute pour reprendre victorieusement de la poitrine un centre de la droite adressé par Lucas. Le gardien stéphanois Ruffier a certes dégagé le ballon, mais après qu'il eut franchi la ligne, et le but était validé par l'arbitre Saïd Ennjimi. Une décision qui entraînait l'incompréhension et la colère des supporters stéphanois qui jetaient quelques projectiles sur l'arbitre de touche ce qui entraînait une interruption du jeu pendant une dizaine de minutes. Saint-Etienne a été bien près d'égaliser à la 85e minute sur une tête à bout portant de Van Wolfswinkel, détournée par une parade splendide de Douchez, titulaire dans le but parisien pour les matches de Coupes nationales. Cette qualification va redonner le sourire aux Parisiens, encore en course dans les trois Coupes (C1, Coupe de France, Coupe de la Ligue), après leur humiliation samedi à Bastia en championnat (défaite 4-2). A Bastia, les Corses ont réussi à renverser une situation mal engagée suite à l'ouverture du score pour Rennes par le défenseur Sylvain Armand (12e), d'une frappe à ras de terre dans la surface de réparation. Mais les Corses sont parvenus à inverser le cours des événements en égalisant tout d'abord par Sébastien Squillaci au retour des vestiaires (46) suite à une volée de Cissé, entré à la mi-temps, repoussée par Costil le portier breton. A la 70e, le capitaine rennais Danzé marquait de la tête au second poteau un but contre son camp, avant que Cissé ne parachève le succès des siens en fin de match (89e), d'un tir imparable seul devant Costil, face à une équipe de Rennes certes réduite à neuf suite aux exclusions du Norvégien Konradsen (65) et de la recrue albanaise Lenjani (76) pour son premier match en France. Les deux derniers quarts opposent mercredi Monaco à Guingamp (17h00) et Lille à Nantes (21h00).

