Bastia (AFP). Coupe de la Ligue: Bastia renverse à nouveau la vapeur et file en demie

Le SC Bastia, à nouveau mené au score tôt dans le match, a réussi à se qualifier pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue en éliminant une équipe de Rennes réduite à neuf (3-1), mardi en quart de finale. Après leur exploit samedi en championnat face au Paris SG (victoire 4-2 après avoir été menés 0-2), les Corses ont battu des Rennais, pour qui la Coupe de la Ligue était l'enjeu le plus palpitant du moment, et sont qualifiés pour les demi-finales, pour la première fois depuis 2000. Les Bretons, après un début de match équilibré, ouvrait le score, Armand poussant au fond des filets un ballon traînant dans la surface après un coup franc tiré par Prcic (0-1, 12). Les Bastiais peinait à réagir, les Corses semblant, pour certains, payer les efforts déployés contre Paris. En toute fin de première période, le héros de la victoire contre le PSG Palmieri manquait l'égalisation, mais le pied de Maboulou envoyait le ballon au-dessus des buts de Costil (43). Mais dès le retour des vestiaires, l'entrée de Djibril Cissé réveillait les Bastiais. Les Corses réussissaient à revenir au score, Squillaci propulsant au fond des filets une frappe puissante de Cissé repoussée par Costil (1-1, 46). Cette égalisation relançait les Corses, nettement plus en jambes et portant de plus en plus le danger sur les buts rennais. A la 65e minute, le Sporting se trouvait en outre en supériorité numérique après le second carton jaune de Konradsen, synonyme d'exclusion. Les Bretons payaient rapidement cette infériorité numérique sur un corner, lorsqu'après une tentative de reprise de Squillaci, Danzé déviait malencontreusement le ballon dans ses propres filets (2-1, 70). Les Rennais perdaient ensuite leur sang froid, à l?image de Lenjani, auteur d?un tacle les deux pieds décollés sur Gillet et logiquement exclu (76). Cissé en profitait pour parachever le succès des siens en toute fin de match d'une frappe en force (3-1, 89).

