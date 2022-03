Paris (AFP). CGT: la candidature de Martinez comme secrétaire général rejetée

Le Comité confédéral national (CCN, "parlement" de la centrale) a rejeté mardi la candidature de Philippe Martinez comme secrétaire général de la CGT pour succéder à Thierry Lepaon, a appris l'AFP de source interne. Le numéro un de la fédération de la métallurgie et l'équipe de neuf autres membres qu'il présentait n'ont pas obtenu les deux tiers de mandats nécessaires (57% de votes pour, 41% contre 1,5% d'abstention). M. Lepaon avait été contraint à la démission mercredi dernier après les révélations sur son train de vie. Le CCN, composé des représentants des 33 fédérations et des 96 unions départementales, était réuni depuis la matinée à huis clos au siège de la centrale à Montreuil, près de Paris. Moins d'une semaine après la démission de M. Lepaon, contraint de jeter l'éponge après les révélations sur son train de vie, la direction avait décidé d'aller vite soumettant au vote du CCN une nouvelle équipe avec le métallurgiste à sa tête. Mais de nombreuses fédérations, notamment les services publics, la première de la CGT, et la santé (la deuxième) avaient déjà annoncé qu'elles voteraient contre M. Martinez qui apparaissait comme le candidat de M. Lepaon, puisque le sortant a dirigé la procédure de succession.

