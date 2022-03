Météo : alerte aux orages, averses de grêle et vent en Normandie

Des phénomènes orageux accompagnés de grêle et de rafales de vent pouvant atteindre plus de 100 km/h affecteront l'ensemble des départements normands.

Le nord Cotentin sera le plus touché par les rafales de vent, mais les 5 départements normands, Calvados, Manche, Orne, Eure et Seine-Maritime seront sous les orages de grêles.

Il faut être particulièrement prudents sur les routes.

La préfecture de la Manche transmet des conseils de prudence

Pour les orages :



- Soyez prudents, en particulier dans vos déplacements et vos activités de loisir,



- Évitez d'utiliser le téléphone et les appareils électriques,



- À l'approche d'un orage, mettez en sécurité vos biens et abritez-vous hors des zones boisées,

Pour les rafales de vent :



- de rester vigilant durant vos déplacements sur le littoral et en forêt,



- de veiller à la bonne fixations des tentes, chapiteaux et structures,



- de ranger ou fixer les objets sensibles aux effets du vents ou susceptibles d'être endommagés,



- de ne pas intervenir sur les toitures et de ne toucher en aucun cas aux fils électriques tombés au sol,



Il est également conseillé aux campeurs, baigneurs, plongeurs, pêcheurs, promeneurs, plaisanciers et professionnels de la mer de respecter toutes les mesures de prudence adaptées à leurs situations.