Cadeaux : Les tendances du cru 2010

Les enseignes se doivent de proposer chaque année des jouets dernier cri, d'où se détachent d'éternels favoris. Premier aperçu au Carrefour de Mondeville 2, l'un des plus grands hypermarchés de l'agglomération. Les quelques incontournables de l'année se repèrent à la foule amassée devant. Dans l'univers des filles figurent par exemple les 'Zhu Zhu Pets”, des peluches électroniques interactives et dotées d'une intelligence artificielle. Une alternative certaine aux hamsters, avec la parole en plus et les odeurs en moins ! Les garçons sont plutôt attirés par les 'Beyblades”, toupies nouvelle génération inspirées d'un manga du même nom, et qui peuvent combattre à plusieurs.

Retrouver le lien social

Autres attractions, les jeux de plateau issus du monde de la télévision : “N'oubliez pas les paroles”, “La roue de la fortune” ou “Masterchef”. Sans oublier le cru 2010 du monde du jeu vidéo, avec en tête de gondole le Kinect, périphérique de la console Xbox 360, qui remplace la manette par le corps de chaque joueur ! Au Pion magique, enseigne spécialisée dans les jeux pour tous âges, rue de Bras à Caen, les nouveautés à succès sont celles qui incitent les joueurs à mieux se connaître et à communiquer entre eux, tels “Charade Mania” ou “Contrario”. Elles mettent aussi l'illustrateur et l'auteur du jeu sur un piédestal, comme dans le plébiscité “Dixit”, consacré jeu de l'année 2010. La nouvelle mode dans le jeu s'inscrit aussi dans les séries. Les grands classiques Trivial Pursuit et Monopoly se déclinent en thématiques : le premier s'ouvre à la gastronomie ou aux vins, le second a épousé le cadre de nombreuses villes. D'autres jeux au succès avéré, comme “Carcassonne” ou “Time's Up”, sortent cette année de nouvelles “extensions” et élargissent leurs possibilités. Enfin, les nouveaux jeux se font plus portables et transportables. Le jeu 2010 est finalement celui qui aide à retrouver le contact social.



