Douce et haut perchée, la voix délicate de Mina Tindle fascine tout comme son univers pop lumineux et enthousiasmant. A découvrir vite et à partager !

Pratique. Mardi 13 janvier à 20 h 30. Le Trianon à Sotteville-lès-Rouen. Tarifs 8 à 16 €. Tél. 02 35 73 95 15