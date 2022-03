Attentats : "Au delà  les nuages", l'hommage du chanteur d'A Fond d'Cale

Après l'attentat à la rédaction de Charlie Hebdo, beaucoup ont rendu hommage aux journalistes tués avec un dessin. Certains ont préféré la musique, comme le groupe Tryo, Grand Corps Malade ou la chanteuse Jeanne Chéral. C'est le cas aussi de Jérôme Lesoif, le chanteur du groupe manchois A Fond d'Cale.

Il a écrit et composé la chanson "Au delà les nuages" pendant les jours qui ont suivi l'attentat. Un morceau de piano qui tranche avec le style d'A Fond d'Cale, et qui malgré l'émotion invite à l'espoir. Une chanson à deux voix, celle de Jérôme et de sa fille de 10 ans.

"Mes enfants ont entendu la chanson pendant deux jours... Naturellement, ma fille s'est associée à moi lors de l'enregistrement dimanche matin. Les événements l'ont marquée, ils en ont par exemple parlé à l'école. C'était important qu'elle se joigne à moi pour parler de tout ça". Jérôme LESOIF

Postée dimanche 11 janvier, après la marche républicaine, la vidéo a déjà été vue 1500 fois ce mardi midi.

BONUS AUDIO - Jérôme Lesoif, chanteur d'A Fond d'Cale :