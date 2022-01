L'agglomération caennaise a sa puérithèque

A l'heure où le père Noël fait ses courses pour ravir tous les enfants le 25 décembre prochain, la puérithèque installée à Mondeville tourne sur un courant alternatif. ' Notre démarche est éco-citoyenne ”, explique Nora Medjnoun, présidente de l'association, “ car depuis septembre, nous proposons des jouets sur le principe de l'échange et du partage et non de l'usage unique ”.

Avec elle, trois autres personnes, toutes mamans, s'occupent de cet espace pour les tout petits, dont il faut être membre pour pouvoir emprunter des jouets. Ici, les jeux destinés à développer la motricité de l'enfant, ainsi que ceux qui tournent autour de l'encastrement et de la manipulation ont la part belle. “ Les prêts durent trois semaines, la période nécessaire pour que le tout petit le découvre, s'amuse, puis s'en lasse ”.

Pratique : 4, rue de l'Hôtellerie à Mondeville, tél. 02 31 72 87 45.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire