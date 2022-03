Jérusalem (AFP). Terrorisme: début à Jérusalem des funérailles des juifs tués à Paris

Près de 2.000 personnes assistaient mardi à Jérusalem aux funérailles des quatre juifs tués vendredi par un jihadiste dans un supermarché casher à Paris, a constaté une journaliste de l'AFP. Une foule considérable composée des proches anéantis, d'officiels et d'anonymes français et israéliens s'est rassemblée à la mi-journée dans l'immense cimetière du Har Hamenouhot (mont du Repos) où doivent être enterrés Yohav Hattab, Yohan Cohen, Philippe Braham et François-Michel Saada. Les quatre dépouilles, enveloppées dans des châles de prière blancs et bleus, ont été disposées sur une tribune devant la foule, sous une vaste tente protégeant du soleil vif. "Il était amoureux d'Israël, il voulait vivre ici et il vivra ici", a déclaré Jonathan, le fils de François-Michel Saada, en allumant un flambeau devant le cercueil de son père. "Philippe, protège-moi, protège Shirel et Naor et Ella et Elad", leurs enfants, a dit à son tour Valérie Braham, la femme de Philippe Braham, chancelante. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu participe à la célébration, où la France est représentée par la ministre Ségolène Royal. Le président israélien Reuven Rivlin a jugé mardi inacceptable que les juifs aient peur de marcher dans les rues d'Europe en portant des signes de leur appartenance religieuse. "Nous ne pouvons pas permettre qu'en 2015, 70 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les juifs aient peur de marcher dans la rue en Europe en portant la kippa et les tzitzit", des cordelettes du culte juif, a dit le président aux funérailles des quatre juifs tués vendredi à Paris dans l'attaque d'un magasin casher.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire