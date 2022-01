Ranville : jaloux du permis de chasse

Les deux frères ont pour habitude de se chicaner. Le jeudi 9 décembre, peu avant midi, Guillaume D. n'en peut plus. Il prend la carabine 22 long rifle sous le canapé du salon de ses parents pour aller tirer dans les volets de la chambre de son frère au rez-de-chaussée.

Jugé en comparution immédiate pour ces faits lundi 13 décembre, le prévenu a expliqué : “Mon frère est venu tirer les moineaux que j'avais attiré avec du pain auprès de ma caravane. Il a fait ça pour me faire rager, puisque lui, il a un permis de chasse et peut aller tirer là où il veut”.



Sans travail, il boit

En audience, la présidente l'interrompt : “Après avoir bu douze bouteilles de bière, ne pensiez-vous pas que vous pouviez le blesser ?” “Non”, répond le prévenu, qui, licencié économique, a avancé : “Quand on ne travaille pas, on boit”. Craignant que la prochaine victime ne soit la mère, le tribunal a condamné Guillaume D. à un an de prison ferme à effectuer directement à l'issue de l'audience.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire