Don du sang : seuil critique des réserves en Normandie

A ce jour, le niveau des stocks est tombé à onze jours. Or, au regard des besoins un seuil de "douze à quatorze jours est nécessaire", explique le Dr Valérie Lefèvre.

"Ce faible niveau de stocks s’explique par des collectes insuffisamment fréquentées ces derniers mois", explique l'EFS Normandie.

En janvier, il faudrait 800 dons supplémentaires pour rattraper le retard dans la région (contre 500 quotidien habituellement).

La situation est d’autant plus sensible que le mois de janvier est traditionnellement une période marquée par les épidémies saisonnières (grippes, gastro-entérites), qui empêchent un certain nombre de donneurs réguliers de venir donner leur sang.

Pour connaître la collecte de sang la plus proche de chez vous : dondusang.net