Tendance Foot : Toujours la même histoire...et partout !

Ligue 1 :

Retrouvez les déclarations de Patrice Garande suite à la nouvelle défaite du SM Caen à Lille (1-0) samedi soir... Des déclarations aux airs de déjà vu :

National :

Sans jouer, l'US Avranches a peut-être fait la meilleure opération de la journée avec notamment la défaite de Bourg-Peronnas face au Paris FC. Rémi Bonnenfant le latéral droit avranchinais était en direct avec nous :

CFA2 :

Granville, Saint-Lô et Hérouville ont connu fortunes diverses pour cette reprise. Si Granville semble définitivement revenu dans la course à la montée et que Hérouville aura des difficultés à se maintenir, Saint-Lô semble condamné au ventre mou. Matthieu Chevreau le défenseur st-lois était avec nous en plateau :

Ligue de Basse-Normandie :

Retrouvez les résultats des matchs en retard joués en DH, DSR et SHR ce week-end...