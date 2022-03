Rouen, ville-étape du championnat de France de Poker

Les 122 participants sont installés, les cartes et les jetons distribués. Il est 10h, le coup d’envoi est donné par Michel Abécassis, ambassadeur du poker en France. « L’argent n’est plus le seul moteur du jeu, nous confie-t-il. L’intérêt, c’est la compétition et la convivialité. Les règles ont changé : aujourd’hui c’est un jeu beaucoup plus stratégique avec de la réflexion et de la chance aussi. C’est une recette qui rencontre beaucoup de succès ! »

Un directeur de tournoi surveille le bon déroulement des parties qui se jouent sur les 13 tables installées et donne quelques conseils. « Il n’y a pas de croupier, les joueurs sont livrés à eux-mêmes, explique Krys Millies, qui surveille les parties. On circule avec le Floor manager pour les aider et les accompagner dans la bonne gestion du déroulement d’un coup classique de poker. Nous intervenons aussi en cas de litige important. »

Le Championnat

200 000 joueurs ont gratuitement tenté leur chance sur internet pour participer aux jeux « Live » organisés dans 38 villes Françaises. Le Winamax Poker Tour s’achève ce même jour à 20 heures, qualifiant les deux meilleurs joueurs de l’étape qui participeront au prochain tournoi du championnat. La finale se jouera en février à Paris, au Cercle de Clichy Montmartre. Le Champion de France de Poker 2015 empochera le premier prix qui s’élève à 100 000 euros.