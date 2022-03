Rouen : les Instagramers à l’assaut du Panorama XXL

Dans les locaux du Panorama XXL où ils sont reçus, les photographes du réseau Instagram apprennent qu’ils pourront accéder au sommet de la toile pour y prendre des photos extraordinaires. Encore faut-il pouvoir grimper les 35m de l’échelle extérieure, avec l’aide du club d’escalade de Rouen, car on n'y accède qu’en passant par le toit !

« Nous voulons développer l’image de Rouen sur les réseau sociaux, explique Yves Leclerc, Directeur général de l’Office de Tourisme. Aujourd’hui, on s’aperçoit qu’Instagram est le plus utilisé pour les jeunes de 20-25 ans. Nous avons invité les Français les plus suivis. A eux seuls, ils représentent plus de 2 millions de followers.»

Un point de vue « exceptionnel »

Les photographes du réseau social Instagram apprécient l’initiative : « C’est quelque chose d’extraordinaire, d’improbable, nous dit françoisjoseph76, instagramer depuis 4 ans. C’est toujours une bonne occasion de voir des choses que d’autres ne voient pas, et c’est sympa ! » Avant de descendre, les instagramers ont profité d’un autre panorama : Celui de Rouen vu depuis le toit.

