Paris (AFP). Je suis Charlie: marche record à Paris et ailleurs - EN DIRECT

20:31 - Ralliée sous le slogan "Je suis Charlie", une marée humaine a afflué à Paris et en province. Dans la capitale, sous surveillance policière exceptionnelle, la foule, dans laquelle se trouvaient le président François Hollande et des dirigeants étrangers, a marché pour expurger, entre rires et larmes, la souffrance d'une folle semaine de violence. Au moins 3,7 millions de personnes ont manifesté, ce qui fait de cette "marche républicaine" la plus grande mobilisation jamais recensée dans le pays. Elle suit plusieurs mobilisations organisées spontanément un peu partout en France depuis les attaques jihadistes mercredi contre Charlie Hebdo et un magasin casher à Paris. En province, plus de 2,5 millions de manifestants ont été décomptés. A Paris, ils étaient entre 1,2 et 1,6 million. Mais le comptage précis a été rendu impossible par l'afflux massif. Les dirigeants de près de 60 pays et institutions internationales, de l'Allemande Angela Merkel au Britannique David Cameron, mais aussi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le président palestinien Mahmoud Abbas ainsi que le roi et la reine de Jordanie, ont participé à la marche parisienne pour la liberté d'expression et contre le terrorisme. Comme d'autres dans plusieurs villes de France, elle a également réuni la quasi-totalité des responsables politiques français, syndicaux et religieux, ainsi que de nombreuses personnalités du monde artistique et intellectuel. FIN DU DIRECT AFP 20:30 - Fin - Place de la Nation, la circulation a repris. Il reste encore quelques centaines de personnes sur le terre-plein central et derriere les caméras de télévision. 20:28 - Pas peur - Devant l'Hyper Casher de la porte de Vincennes, des manifestants se rassemblent, notamment venant de la place de la Nation, constate Christophe Parayre. Une femme porte un drapeau français avec un autocollant : "je suis juif et je n'ai pas peur". Au passage des forces de l'ordre, la foule applaudit et scande : bravo la police. 20:21 - Afflux massif - 3,7 millions de personnes ont manifesté dimanche en France contre le terrorisme, faisant de ces marches la plus grande mobilisation jamais recensée dans le pays, a annoncé à l'AFP le ministère de l'Intérieur. En province, plus de 2,5 millions de manifestants ont été décomptés par les autorités. A Paris, ils étaient entre 1,2 et 1,6 million, mais le comptage précis a été rendu impossible par l'afflux massif. Avant les marches de dimanche, 1,4 million de manifestants avaient déjà défilé en France ces derniers jours. 20:17 - Conclusion - Manuel Valls et Bernard Cazeneuve sont attendus à la préfecture de police de Paris. 20:16 - Sous la neige - A Saint Pierre et Miquelon, 3.000 personnes - près de la moitié de la population - se sont rassemblés sous la neige, par une température de moins 7 degrés. Parmi les slogans, "l?Union fait la France". 20:50 - Fermeté - Benjamin Netanyahu dit apprécier la "position très ferme" de Hollande et Valls contre le "nouvel antisémitisme" et le "terrorisme". 20:15 - PLUS GRANDE MOBILISATION JAMAIS RECENSEE EN FRANCE: AU MOINS 3,7 MILLIONS DE PERSONNES 19:44 - La province très nombreuse - De nombreux défilés et rassemblements contre le terrorisme ont réuni plus de deux millions de personnes ailleurs en France dimanche, de Nouméa à Lyon, Marseille ou Perpignan. 300.000 personnes à Lyon, 140.000 à Bordeaux, 115.000 à Rennes, 110.000 à Grenoble, 65.000 à Brest presque autant à Marseille et Saint-Etienne. 30.000 manifestants environ à Dijon, Tours, Caen, Saint-Brieuc, Nîmes et Lorient. 19:42 - Objection - "Au nom de quoi les représentants de régimes prédateurs de la liberté de la presse viennent-ils défiler à Paris en hommage à un journal qui a toujours défendu la conception la plus haute de la liberté d'expression?" s'indigne Reporters sans Frontières. L'ONG pointe notamment du doigt la présence du Premier ministre turc Ahmet Davutoglu, du chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov et de ses homologues d'Algérie et d'Egypte. Sur Twitter, un responsable européen de Human Rights Watch dénonce une "écoeurante hypocrisie". 19:39 - Desproges - "Y'a un gars ou une gazelle dans la marche qui brandit Charlie akbar (ndlr: Charlie est grand) !!! Ben ça, ça me plait !" poste, sur sa page Facebook, Perrine Desproges, l?une des deux filles de l?humoriste Pierre Desproges, décédé en 1988. Et sa s?ur lui répond: "Vu !" 19:37 - Silence - Les gens scandent pendant 20 bonnes secondes: "merci aux policiers" place de la Nation. Ils respectent une minute de silence qu'ils terminent par un cri: "LIBERTE!" Un peu plus tard on voit bondir toute la place au son de "qui ne saute pas n'est pas Charlie" puis les manifestants font une ola "pour charlie" avant de chanter "merci Charlie, merci Charlie, merci".

