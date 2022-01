SORTIR EN REGION: mercredi 15 décembre

Ce soir du basket dans la région avec l'équipe féminine de Mondeville qui poursuit son chemin en Euroligue.

Les filles d'Hervé Coudray affronte l'équipe hongroise de Pecs 2010 à 20h30 à la Halle des Sports de Mondeville.

Spectacle burlesque ce soir à l'Espace Jean Vilar de Ifs, où 4 chanteurs tentent de faire redécouvrir des classiques de la chansons, mais forcement tout ne se passera pas de la meilleure des façons, entre rire et chanson venez découvrir le spectacle «Only You » à Ifs ce soir et demain à 19h30.

Rendez-vous également à l'Université avec un concert de Noël au coeur de l'amphithéâtre Pierre Daure à 20h30

Autour de la patinoire temporaire de Caen, Place du théâtre, venez vous initier au patinage artistique aujourd'hui jusqu'à 18h avec le club de patinage artistique et synchronisé de Caen.

Ce soir concert des classes de musique du Conservatoire de Cherbourg au Vox à 20h30, entrée gratuite.

Tandis que le théâtre de la Butte propose à 18h40 un spectacle pour le jeune public « La Barbe bleue ».

Du théâtre également à St Lô ce soir, vendredi et samedi avec la pièce « Merci du cadeau », il s'agit d'une intrigante histoire policière, c'est gratuit pour les enfants de moins de 8ans et les représentations de la semaine se déroulent à 20h30

A découvrir dès vendredi la crèche vivante de St Hilaire du Harcouët, 15 tableaux à découvrir avec une quarantaine de comédiens.

Vendredi séance au profit des Restos du Coeur avec la présence d'Alain Souchon à 20h30.

Toutes les infos sur creche-vivante.org