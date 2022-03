Paris (AFP). Plus d'un million de manifestants en province contre le terrorisme

Plus d'un million de personnes défilaient dimanche dans un grand nombre de villes de province contre le terrorisme, selon un décompte provisoire établi par l'AFP, au lendemain d'une journée qui avait déjà vu 700.000 manifestants marcher dans toute la France. Entre 150.000 et 200.000 personnes à Lyon, 115.000 à Rennes, au moins 100.000 à Bordeaux, 60.000 à Marseille, Saint-Etienne et Rennes, 40.000 à Perpignan Un peu partout, les rassemblements ont drainé plus de monde que prévu initialement par les autorités.

