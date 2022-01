TV News: CFOOT arrive sur la TNT payante

Bonne nouvelle pour la Ligue de football professionnelle qui a remporté l'appel d'offre pour une fréquence de TNT payante pour son projet CFOOT. Je vous rappelle que la ligue était opposée à Canal+ sur ce dossier pour le projet Canal+ Family.

CFOOT déclinera tous les genres d'une chaîne généraliste avec de grands directs, de l'information, des magazines d'actualité, des débats ou encore des documentaires sur la vie du football. La chaîne diffusera aussi les droits de Ligue 1 et de Ligue 2 non achetés par les différents groupes médias du paysage audiovisuel français.

Pour le CSA, c'est une bonne manière de relancer la TNT payante.

Ecoutez la réaction de Jean-Pierre Louvel le président de l'Union des clubs professionnels de football

Dans un autre registre, record d'audience pour "Plus belle la vie" sur France 3, la série a réalisé sa meilleure audience de la saison lundi dernier en rassemblant 22.2% de part de marché, un excellent score face aux journaux de TF1 et de France 2. A noter que France 3 proposera vendredi prochain en prime time une soirée spéciale de "Plus belle la vie".

