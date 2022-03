PARIS (AFP). Hollande à ses ministres: Paris est aujourd'hui la capitale du monde

"Paris est aujourd'hui la capitale du monde", a lancé François Hollande dimanche aux membres du gouvernement réunis à l'Elysée avant de se rendre à la "marche républicaine" contre le terrorisme, a indiqué son entourage. "Le pays tout entier va se lever vers ce qu'il a de meilleur", a poursuivi le chef de l'Etat, toujours selon son entourage. Evoquant le proche avenir, au-delà de ces événements, François Hollande a souligné que "le gouvernement va revenir au travail parce que les Français attendent de nous que l'on agisse sur tous les fronts de l'action gouvernementale". Avant l'arrivée de l'ensemble des membres du gouvernement à l'Elysée, François Hollande avait reçu les représentants de la communauté juive. Il doit ensuite accueillir son prédécesseur, Nicolas Sarkozy, huit anciens Premiers ministres et au moins 56 chefs d'Etat, de gouvernement et d'institutions internationales. Toutes ces personnalités doivent ensuite rejoindre, avec le chef de l'État français, la manifestation organisée entre République et Nation.

